Delega fiscale, Pastorino (LeU): “Chiesto rinvio per l’arrivo in Aula, complicata interlocuzione dei gruppi”

Il deputato di Liberi e Uguali (LeU), Luca Pastorino, ha comunicato la decisione di chiedere il rinvio della presentazione e della valutazione della delega fiscale alla Camera. Una simile scelta è scaturita a seguito della “complicata interlocuzione dei gruppi” che potrebbe compromettere il futuro della misura.

Delega fiscale, Pastorino (LeU): “Chiesto rinvio per l’arrivo in Aula per complicata interlocuzione dei gruppo”

Nella giornata di giovedì 17 febbraio, il deputato di Liberi e Uguali (LeU) e sottosegretario di presidenza alla Camera, Luca Pastorino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla necessità di chiedere il rinvio dell’esame alla Camera della delega fiscale. L’arrivo del provvedimento in Aula era stato fissato per il prossimo 28 febbraio ma, secondo quanto riferito da Pastorino, sarebbe più opportuno posticipare la valutazione della misura a causa di alcune incomprensioni e discrepanze emerse tra i differenti gruppi parlamentari.

Pastorino (LeU): “Tutti i nodi politici devono essere sciolti”

Nello specifico, il deputato di LeU ha dichiarato: “In commissione Finanze alla Camera abbiamo convenuto di richiedere lo spostamento dell’arrivo in Aula della delega fiscale, inizialmente previsto per il 28 febbraio. Il rinvio del provvedimento si è reso necessario alla luce della complicata interlocuzione dei gruppi. Nel corso della riunione sono emerse tutte le differenze e le distanze davvero notevoli tra le parti”.

Il segretario alla presidenza della Camera, Luca Pastorino, inoltre, ha anche precisato: “Non è opportuno avviare l’esame degli emendamenti in commissione prima che tutti i nodi politici vengano sciolti“.