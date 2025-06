I genitori di Chiara hanno mostrato una borsa nera che, però, non è quella fotografata sulla scena del delitto.

Dove è finita la borsa bianca di Chiara Poggi? I genitori della ragazza uccisa a Garlasco hanno mostrato una borsa nera che, però, non è quella che è stata fotografata sulla scena del delitto.

Delitto di Garlasco: la mostra nera mostrata dai genitori di Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco continua a far parlare, le indagini proseguono nel tentativo di fare chiarezza su chi ha ucciso Chiara Poggi: è stato davvero Alberto Stasi o è stato qualcun altro? Negli ultimi giorni si è parlato della borsa della vittima, che sarebbe stata rubata.

I genitori di Chiara hanno deciso di rompere il silenzio mostrando una borsa alle telecamere, asserendo che la borsa non è mai stata rubata ma che è sempre rimasta con loro: “è rimasta nella sua stanza lasciata esattamente com’era dal giorno della tragedia”. La borsa mostrata dai genitori di Chiara è però nera, quella che si vede sulla scena del delitto è bianca, probabilmente una Pinko Bag. Dov’è finita?

Delitto di Garlasco: che fine ha fatto la borsa (bianca) di Chiara Poggi?

Rita Cavallaro, giornalista del quotidiano Il Tempo, su X ha mostrato la foto della scena del delitto che ritrae appunto una borsa di colore bianco, e non nero, con lo scontrino della pizza comprata la sera precedente all’omicidio da Chiara e Stasi. Quindi, dove è finita quella borsa? Per il momento non c’è risposta a questa domanda.