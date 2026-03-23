Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a essere oggetto di approfondimenti e nuove analisi tecniche che mirano a chiarire la dinamica dei fatti avvenuti il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Le più recenti consulenze medico-legali, affidate all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, stanno offrendo ulteriori elementi utili a comprendere le modalità dell’aggressione e l’eventuale tentativo di difesa da parte della vittima, contribuendo a riaprire interrogativi già affrontati nelle precedenti fasi giudiziarie.

Delitto di Garlasco: ricostruzioni investigative e sviluppi giudiziari

Le ipotesi emergenti dalla consulenza potrebbero incidere sulla ricostruzione complessiva dell’omicidio, anche in relazione alla dinamica temporale e alle modalità dell’aggressione. Secondo quanto emerso, l’assassinio non sarebbe stato un evento istantaneo, ma si sarebbe sviluppato in più fasi, con momenti distinti e spostamenti all’interno dell’abitazione. Si ipotizza inoltre che l’aggressore si sia fermato a osservare la vittima prima di colpirla nuovamente, forse utilizzando un oggetto contundente come un martello.

Tali valutazioni si inseriscono nel contesto delle indagini coordinate dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, che dovrà esaminare la consulenza tecnica insieme ad altri elementi investigativi, tra cui l’analisi tridimensionale della scena del crimine realizzata dal Ris di Cagliari. Le nuove interpretazioni potrebbero avere riflessi anche sulle posizioni degli indagati: Andrea Sempio, accusato in concorso, e Alberto Stasi, già riconosciuto colpevole in via definitiva. In questo contesto, si valuta la possibilità di ulteriori sviluppi procedurali, inclusa l’eventuale chiusura delle indagini e una richiesta di rinvio a giudizio.

Delitto di Garlasco, la consulenza dell’anatomopatologa: “Chiara Poggi lottò a lungo”

Sul corpo di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, sarebbero stati riscontrati elementi compatibili con una colluttazione prolungata. In particolare, “ecchimosi, abrasioni su braccia e gambe” suggerirebbero un contatto fisico intenso, durante il quale la vittima avrebbe provato a opporre resistenza. Secondo quanto riportato dal TG1, tali indicazioni emergerebbero dalla consulenza affidata dalla Procura di Pavia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, già nota per altri casi di cronaca giudiziaria.

Le analisi indicherebbero che la giovane non subì un’aggressione immediata e isolata, ma avrebbe vissuto una sequenza di eventi violenti, probabilmente articolati tra il piano terra e le scale dell’abitazione. Il fatto che “vi sarebbe stata una lotta per la vita durata a lungo” lascia ipotizzare una dinamica complessa, in cui la vittima avrebbe cercato di proteggersi e reagire ai colpi inferti dall’aggressore. Questi elementi potrebbero inoltre contribuire a rileggere la presenza di tracce biologiche rilevate sulle unghie della vittima.