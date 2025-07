Ormai ogni giorno si parla del delitto di Garlasco anche se, per ora, non si è arrivati a una soluzione. E’ stato davvero Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi o è stato qualcun altro? Andrea Sempio? L’incidente probatorio continua ma, intanto, sono partite al contrattacco le sorelle Cappa. Ecco cosa è successo.

Delitto di Garlasco, il contrattacco delle sorelle Cappa

Le cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, sono tornate al centro del delitto di Garlasco dopo la riapertura del caso. Mai indagate, di loro se ne è parlato però davvero tanto. Ora arriva la notizia che le due gemelle sono passate al contrattacco, in pratica le cugine della vittima, attraverso i loro avvocati, Antonio Marino e Gabriele Casartelli, hanno presentato una querela. Ma, contro chi? Contro Albina Ferri, direttrice della rivista “Giallo“, per diffamazione aggravata. Ma ecco cosa hanno detto gli avvocati delle sorelle Cappa.

Delitto di Garlasco, novità dalle gemelle Cappa: cos’hanno detto gli avvocati?

Come visto, le sorelle Cappa, tramite i loro avvocati, hanno presentato querela contro la direttrice della rivista “Giallo“, Albina Ferri, per diffamazione aggravata. Ma ecco quanto si legge nella nota dei legali: “diffusi contenuti destituiti di fondamento, attribuendo a Stefania e Paola Cappa presunte dichiarazioni reperite online, prive di qualsiasi riscontro oggettivo, e senza che vi sia alcun legame indiretto o diretto con le persone coinvolte, né tantomeno un’utilità rispetto all’andamento delle nuove indagini. Si è in presenza di una macelleria informativa in cui, senza alcuna remora o verifica, e nell’incertezza totale della riconducibilità alle nostre assistite, vengono pubblicate conversazioni che nemmeno può dirsi siano mai avvenute.” Infine i legali delle sorelle Cappa si rivolgono all’Ordine dei Giornalisti e alle società editrici affinché questa modalità comunicativa finisca.