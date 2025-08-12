Domani, 13 agosto, saranno 27 anni dall'omicidio di Chiara Poggi e le indagini sono ancora in corso.

Domani, 13 agosto 2025, saranno 27 anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In carcere c’è Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni ma il caso, come ben saprete, è stato riaperto a inizio anno e vede Andrea Sempio come unico indagato. A parlare ora è la madre, Daniela Ferrari.

Delitto di Garlasco: 27 anni dall’omicidio di Chiara Poggi

Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi fu uccisa nella sua villetta di Garlasco e ancora oggi ci sono dubbi su quanto realmente accaduto quel giorno. E’ stato davvero il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni, a ucciderla o è stato qualcun altro? Le indagini sono attualmente in corso e, come unico indagato per omicidio in concorso c’è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. In attesa del 24 ottobre, data in cui gli esperti dovranno riferire in aula le conclusioni dell’incidente probatorio, a parlare è la madre di Sempio, Daniela Ferrari, durante una lunga intervista per “Filorosso“.

Delitto di Garlasco, parla la madre di Andrea Sempio: “Vogliono incastrarlo”

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha rilasciato un’intervista per il programma “Filorosso“, condotto da Manuela Moreno su Rai 3. La sua vita e quella della sua famiglia è cambiata dopo la riapertura del delitto di Garlasco, che ora vede proprio il figlio Andrea Sempio come unico indagato. Ma ecco le parole della Ferrari: “non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi, e secondo la mia opinione stanno puntando mio figlio deliberatamente. Secondo me stanno tentando di incastrarlo, creando cose che non sono vere perché sia io che mio marito e mio figlio abbiamo sempre detto la verità su quella famosa giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno. E se le indagini verranno fatte correttamente una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto io, mio marito e mio figlio, non uscirà.”