Impronta 33: limiti degli accertamenti biologici e decisioni della Procura di Pavia

Riguardo all’impronta 33, rilevata sulla parete delle scale della villetta, la Procura di Pavia aveva dichiarato che non era possibile effettuare ulteriori accertamenti biologici. Era stata inoltre respinta la richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali della famiglia della vittima, e si era ridimensionata l’ipotesi secondo cui l’impronta potesse appartenere a una mano destra insanguinata. Nel provvedimento datato 2 luglio, visionato dall’Adnkronos, i pubblici ministeri titolari della nuova indagine, nella quale Andrea Sempio risulta indagato in concorso con altri o con Alberto Stasi, hanno spiegato che l’intonaco asportato nell’area dell’impronta 33 era già stato interamente utilizzato per indagini biologiche, come riferito dal tenente colonnello Alberto Marino del RIS il 9 giugno 2025.