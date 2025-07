Domani, mercoledì 23 luglio 2025, sarà un’altra giornata importante per quanto riguarda le indagini per il delitto di Garlasco. In Tribunale a Pavia è fissata infatti l’udienza per la nomina di un perito dattiloscopico che dovrà eseguire degli accertamenti su richiesta del gip Daniela Garlaschelli.

Omicidio Garlasco, nuova perizia dattiloscopica: chi verrà nominato?

Continuano le indagini per capire chi abbia davvero ucciso Chiara Poggi 18 anni fa nella sua villetta di Garlasco. Sarà stato davvero Alberto Stasi o invece è stato qualcun altro? Per il momento come unico indagato per omicidio in concorso abbiamo Andrea Sempio. Domani, mercoledì 23 luglio 2025, è fissata l’udienza in Tribunale a Pavia, in quanto ci sarà una nuova perizia dattiloscopica. Domani, infatti, verrà nominato un perito dattiloscopico che dovrà eseguire ulteriori accertamenti su disposizione del gip Daniela Garlaschelli. Ma, su che cosa verranno eseguiti i nuovi esami dattiloscopici?

Omicidio di Garlasco: su cosa verranno eseguiti i nuovi esami dattiloscopici?

Come abbiamo visto, domani sarà nominato un perito dattiloscopico per il delitto di Garlasco, che si occuperà di eseguire nuovi esami. Ma, su che cosa? Su alcuni oggetti già repertati in passato, ovvero confezioni di tè, cereali e yogurt ritrovati in cucina, e anche fogli di acetato su cui vennero fissate le tracce papillari nel corso dei rilievi del 2007. Questa indagine è diversa dall’incidente probatorio in atto a Milano basato solo su accertamenti biologici. Il lavoro del nuovo perito potrebbe risultare fondamentale per capire chi ha commesso il delitto.