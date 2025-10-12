Ogni giorno un nuovo colpo di scena sul delitto di Garlasco ma, ancora, la verità sembra lontana. Nelle carte della Procura di Brescia spuntano alcune intercettazioni, Andrea Sempio telefonava ai Poggi a tarda sera dal suo cellulare.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio conosceva già le domande dell’interrogatorio?

Si indaga senza sosta per arrivare alla verità sul delitto di Garlasco.

La Procura di Brescia sta indagando per corruzione in atti giudiziari Mario Venditti, colui che chiese e ottenne l’archiviazione per Andrea Sempio nel 2017 e che, secondo la Procura, avrebbe preso dei soldi (20/30mila euro) per farlo proprio dai Sempio. Nelle carte sono presenti anche delle intercettazioni che farebbero intendere che, l’unico indagato nella nuova indagine, fosse già a conoscenza delle domande che gli sarebbero state poste durante l’interrogatorio. Nelle intercettazioni, si sente il padre di Andrea dire al figlio: “hanno detto che ti chiederà le cose che sono state depositate”, e Andrea: “Lo so, lo so“. Ma ecco cosa altro si sono detti i Sempio il giorno prima dell’interrogatorio.

Delitto di Garlasco, Sempio intercettato sulle telefonate ai Poggi dal suo cellulare

Tra gli audio trascritti nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, spuntano delle intercettazioni del giorno 9 febbraio 2017 in auto, il giorno prima dell’interrogatorio di Andrea. Negli audio la madre di Andrea chiede al marito se c’era da preoccuparsi, con lui che risponde: “loro hanno trovato delle telefonate dell’Andrea la sera tardi.” Andrea Sempio avrebbe infatti telefonato, col suo cellulare, a casa Poggi la sera tardi, con lo stesso Andrea che, in auto, ha risposto ai genitori dicendo che probabilmente aveva prestato il cellulare a Marco, fratello di Chiara. Sempre nelle intercettazioni in auto, si sente la madre chiedere ad Andrea se era preoccupato, con lui che risponde: “No preoccupato no. Di sciuro non sono tranquillissimo, però preoccupato no.”