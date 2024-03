L’Ufficio 3 del ministero della Salute potrebbe presto arrivare una circolare sul virus Dengue. La circolare arriva a un mese di distanza dall’ultima comunicazione che era denominata ‘Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i punti di ingresso italiani’.

Dengue, in arrivo una nuova circolare del ministero della Salute

All’inizio della prossima settimana, il ministero della Salute pubblicherà una nuova circolare che riguarderà la Dengue. Secondo quanto appreso dal lavoro dell’AdnKronos salute, la nuova comunicazione descriverà una stretta sui controlli in porti e aeroporti da parte del personale Usmaf-Sasn (Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera). L’obiettivo è quello di intensificare la caccia alla zanzara (Aedes aegypti) ed evitare che il vettore della febbre Dengue entri in Italia.

Dengue, i casi in Italia

Un’altra novità che potrebbe presto diventare realtà riguarda la sperimentazione di un test rapido in aeroporto per chi arriva da zone a rischio. Nel nostro Paese risultano essere ormai 362 i casi di Dengue registrati, 82 dei quali sono considerati autoctoni. “La situazione in Italia oggi non risulta allarmante” – chiarisce il ministro della Salute Orazio Schillaci.