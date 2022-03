Denis Dosio è gay? La verità sui video con gli uomini

Denis Dosio ha rotto il silenzio in merito al suo orientamento e ha svelato alcuni retroscena sui suoi video con gli uomini.

Denis Dosio, recentemente finito nell’occhio del ciclone perché fermato dalla polizia mentre stava realizzando un video con un altro uomo per Only Fans, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo orientamento.

Denis Dosio è gay?

Nonostante Denis Dosio abbia ammesso di essere etero, da tempo sul web circolano indiscrezioni riguardanti la sua presunta omosessualità e i suoi video con uomini per OnlyFans non hanno fatto che aumentarle. L’influencer ed ex volto del GF Vip ha deciso di rompere il silenzio sulla questione e ha svelato cosa sarebbe accaduto esattamente durante il suo presunto arresto:

“Sì leggo anche io ‘Denis Dosio gay’. La verità però è che sono un etero che decide di sperimentare nuove emozioni e lo fa tramite un canale web.

Sono in contatto con altri ragazzi di questa piattaforma. Mi piace farlo e mi diverto tanto, anche perché sto facendo moltissime collaborazioni con influencer molto più famosi di me. In questi mesi ho girato tanti filmati con altri ragazzi. La storia della Polizia quando ero in un bosco con un altro influencer? Non sono stato assolutamente arrestato, bensì fermato dalla polizia…Ero in un luogo isolato e stavo girando un video con un collega creator”, ha dichiarato Denis Dosio.

Il profilo su OnlyFans

Denis Dosio è approdato quasi subito su OnlyFans, il social in cui i vip possono condividere contenuti espliciti o solo per adulti a una cerchia ristretta dei loro fan. Dosio ha commentato la vicenda affermando:

“Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto.”