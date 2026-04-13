Le detrazioni fiscali per le spese mediche nel 2026 consentono ai contribuenti di ridurre l’imposta da pagare in sede di dichiarazione dei redditi. Si tratta di un’agevolazione che permette di recuperare parte dei costi sostenuti per la salute, purché siano rispettati requisiti, limiti e modalità previsti dalla normativa fiscale.

Detrazioni fiscali sulle spese mediche nel 2026: come funzionano e cosa si può includere

Nel sistema della dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie rappresentano una delle voci più significative perché permettono di ottenere una detrazione IRPEF pari al 19%. Questo beneficio non si applica sull’intero importo sostenuto, ma solo sulla parte che supera la soglia minima di 129,11 euro, chiamata franchigia. In altre parole, solo la quota eccedente può essere “recuperata” sotto forma di riduzione delle imposte.

Rientrano tra le spese ammesse numerosi costi legati alla salute: visite effettuate da medici specialisti, esami diagnostici e di laboratorio, interventi chirurgici, acquisto di medicinali in farmacia e dispositivi medici riconosciuti. Anche i percorsi di psicoterapia sono inclusi e, a partire dal 2026, sarà possibile detrarre pure le sedute svolte a distanza tramite piattaforme online. Tutte queste spese possono quindi contribuire a ridurre l’imposta dovuta, purché rispettino le regole previste. Non tutto ciò che riguarda il benessere o la salute, però, è detraibile. Restano infatti esclusi prodotti come integratori, fitoterapici, colliri e pomate venduti in parafarmacia o farmacia, anche se consigliati da un medico. Non sono ammessi nemmeno trattamenti estetici, massaggi non a scopo terapeutico e cure effettuate all’estero senza le necessarie autorizzazioni.

Detrazioni fiscali sulle spese mediche 2026: regole di pagamento, controlli e calcolo dell’agevolazione

Per ottenere il beneficio fiscale è fondamentale conservare la documentazione corretta e, nella maggior parte dei casi, utilizzare metodi di pagamento tracciabili come carte, bonifici o assegni. Fanno eccezione alcune spese specifiche: farmaci e dispositivi medici possono essere pagati anche in contanti senza perdere il diritto alla detrazione, così come le prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Al contrario, per visite private o cure in strutture non convenzionate, l’uso del contante comporta la perdita dell’agevolazione.

Un ruolo centrale è svolto anche dal cosiddetto “scontrino parlante”, necessario per i farmaci: deve riportare il codice fiscale dell’acquirente, la natura del prodotto (farmaco) e la quantità acquistata. Lo stesso principio vale per le fatture mediche, che devono indicare in modo chiaro la prestazione e i dati del paziente. Molte di queste informazioni confluiscono automaticamente nel 730 precompilato grazie al Sistema Tessera Sanitaria, anche se è sempre indispensabile verificare eventuali errori o omissioni.

Il calcolo della detrazione segue una logica precisa. Come riportato anche da Sky Tg24, se la spesa annuale non supera 129,11 euro, non si ottiene alcun vantaggio fiscale. Superata questa soglia, si applica il 19% solo sull’eccedenza: ad esempio, con 200 euro di spesa si considera 70,89 euro detraibili, che corrispondono a 13,47 euro di beneficio. Con importi più elevati, come 3.000 euro, il vantaggio cresce in modo proporzionale, arrivando a 545,47 euro. Tutto va indicato nella sezione dedicata del modello 730, nei righi E1–E5.

Infine, è importante distinguere tra detrazione e deduzione: la prima riduce direttamente l’imposta da pagare, mentre la seconda incide sul reddito su cui vengono calcolate le tasse. Nel caso delle spese sanitarie, si parla sempre esclusivamente di detrazioni.