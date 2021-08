Dieta di agosto: come dimagrire al rientro

La dieta di agosto si propone come obiettivo la perdita di peso, in modo sano e senza stress. Scopriamo insieme come funziona.

La dieta di agosto si propone come obiettivo la perdita di quei chili extra che alcuni di noi avrebbero potuto accumulare durante le ferie appena concluse. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in modo sano, riadattando e sostituendo le cattive abitudini alimentari con abitudini nuove e sane.

Dieta di agosto

Sebbene siamo ancora nel pieno dell’estate, sfortunatamente, per alcuni di noi le ferie iniziano ad essere già un lontano ricordo e, oltre a prendere consapevolezza di questo spiacevole evento, sono molte le persone che si rendono conto di aver accumulato anche qualche chilo di troppo.

La dieta di agosto si propone come obiettivo la perdita di peso, tuttavia senza proporre a chi la segue un programma rigido. Al contrario, sono ancora numerosi gli ingredienti facilmente reperibili, freschi e genuini, grazie ai quali aggiustare o correggere le cattive abitudini a tavola e iniziare a perdere peso in modo sano e senza sottoporre il proprio organismo ad un ulteriore ed inutile stress.

Dieta di agosto: consigli utili

Mangiare sano è la migliore arma di cui una persona possa disporre per perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico. Utile allo scopo non è una dieta rigida, che sottopone, tra le altre cose, l’organismo ad uno stress eccessivo, responsabile, a sua volta, anche di conseguenze drammatiche, ma uno stile di vita sano, eventualmente, corretto qualora ci si dovrebbe rendere conto di aver abusato, nel corso del tempo, di alimenti poco salutari.

La dieta di agosto si propone, in effetti, quest’obiettivo. Come seguirla? Prima di tutto, eliminando dal proprio programma il cosiddetto cibo spazzatura, una prevenzione che dovrebbe iniziare già quando si va a fare la spesa al supermercato, in secondo luogo, sostituire alcuni alimenti, essenziali durante l’estate, con altri che si propongono lo stesso obiettivo, ma che sono più salutari. Ad esempio, se non si può fare a meno di mangiare un gelato, questo può essere sostituito con una spremuta o un succo di frutta preparati in casa, preferibilmente senza zucchero, e con frutta biologica.

Le spremute, i succhi di frutta o i frullati possono essere consumati anche durante le pause, per permettere all’organismo l’assorbimento dei liquidi, in modo tale da combattere il caldo e la ritenzione idrica.

Dopo aver eliminato tutti gli zuccheri e, in generale, il cibo spazzatura dal menù, ricordate che un pranzo o una cena preparati in casa sono più salutari di un pranzo o una cena consumati fuori casa. In questo caso, allo scopo di perdere peso e restare in forma, si consiglia di consumare prevalentemente la verdura, la frutta fresca, le carni bianche e il pesce. Gli altri alimenti, come carboidrati o proteine, altrettanto salutari, tuttavia, andranno consumati con moderazione.

Dieta di agosto, miglior integratore

Sebbene la dieta di agosto sia genuina e salutare, può capitare, per forza di cose, di dover rinunciare ad alcuni alimenti che pure sono importanti per il corretto funzionamento del proprio organismo. Per questo motivo, quando si segue una dieta, si può provare ad integrare il nuovo regime alimentare con un supplemento naturale, come Aloe Vera Slim che, oltre a favorire la perdita di peso, si assicura che l’organismo assimili regolarmente tutti quegli elementi utili al suo corretto funzionamento, che diversamente non assimila attraverso l’alimentazione.

Questo integratore naturale sta ottenendo successi e consensi grazie alla sicurezza di utilizzo e ai benefici riscontarti. Per questo è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Aloe Vera Slim si propone come obiettivo principale la perdita di peso attraverso la corretta purificazione, depurazione e pulizia dell’organismo grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale;

, il miglior alleato per la funzionalità epatica e digestiva, essenziale per la regolarizzazione dell’attività intestinale e la corretta stimolazione dei processi metabolici dell’organismo, per una perdita di peso spontanea e naturale; il Tè Verde, essenziale per recuperare il peso forma ottimale nel minor tempo possibile, stimolare la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorire l’eliminazione delle calorie in eccesso anche quando si è a riposo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Aloe Vera Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Aloe Vera Slim è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e si possono acquistare quattro confezioni a 49,99 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.