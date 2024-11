Diletta Leotta e il suo ingresso nella Casa

Diletta Leotta ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello come ospite, in vista del debutto della nuova edizione di La Talpa, previsto per domani, 5 novembre. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua presenza scenica, ha inizialmente finto di essere una nuova concorrente, creando così un’atmosfera di suspense tra i gieffini.

Un incontro con Alfonso Signorini

Prima di entrare nella Casa, Diletta è stata accolta nello studio di Canale 5 da Alfonso Signorini, il conduttore del programma. Durante il loro incontro, la Leotta ha scherzato sulla sua presenza, affermando di sentire una strana puzza di aglio. Signorini, non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere con ironia, rivelando di aver preparato bruschette con aglio e pomodoro. Questo scambio ha messo in evidenza la chimica tra i due, rendendo l’atmosfera ancora più leggera e divertente.

Il confessionale e il gioco di inganni

Una volta entrata nella Casa, Diletta si è recata nel confessionale, dove ha rivelato di avere un auricolare, ironizzando sulla sua recente apparizione in TV, dove aveva ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Signorini ha poi suggerito alla Leotta di avvicinarsi a Tommaso Franchi, per ingelosire Mariavittoria Minghetti. Questo momento ha dato vita a un siparietto divertente, con Franchi che, emozionato, ha accolto la conduttrice con entusiasmo, esclamando: “Non ci credo ancora!”

Un siparietto che conquista il pubblico

La Leotta ha poi chiesto a Tommaso chi sceglierebbe tra lei, Maica Benedicto e Mariavittoria, e Franchi ha optato per la Minghetti, sottolineando che la presentatrice è sposata. Questo scambio ha intrattenuto gli altri concorrenti, che si sono riuniti in salotto per conoscere la Leotta. La sua eleganza e la sua capacità di comunicare hanno colpito il pubblico, che ha apprezzato la sua presenza nella Casa.

Un saluto emozionante

Dopo aver salutato i gieffini, Signorini ha rivelato che Diletta non era una nuova concorrente, ma un’ospite speciale in vista del suo programma. Questo annuncio ha creato un’ulteriore attesa per il debutto di La Talpa. Alla fine, è stato Tommaso a accompagnare la Leotta verso la porta rossa, decidendo di farlo lentamente per trascorrere più tempo insieme. Il gieffino l’ha salutata con complimenti, dimostrando quanto fosse stata apprezzata durante la sua visita.