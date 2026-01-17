Dimissioni di Guido Scorza: Impatti e Conseguenze per il Garante della Privacy

Il 17 ha segnato una data cruciale per il Garante della Privacy italiano, con le dimissioni di Guido Scorza, membro del Collegio dell’Autorità. In un video e tramite i suoi canali social, Scorza ha comunicato la sua decisione, descrivendola come irrevocabile e necessaria per il bene dell’istituzione. Questa scelta è stata influenzata da una serie di eventi che hanno messo in discussione il funzionamento dell’ente.

Scorza ha esordito spiegando che, sebbene consideri giusta la sua decisione, la ritiene anche ingiusta nei suoi aspetti fondamentali e nei modi che l’hanno determinata. Ha rivelato di trovarsi di fronte a una delle decisioni più difficili della sua vita, evidenziando la sua profonda connessione con il ruolo ricoperto.

Le motivazioni dietro la scelta

Nel suo discorso, Scorza ha messo in risalto che il momento attuale del Garante non è attribuibile a errori o mancanze da parte di chi lavora all’interno dell’ente. Ha sottolineato che il problema è radicato in fattori esterni e in una crisi sistemica che non ha ancora trovato un equilibrio tra diritti, libertà e poteri.

Il ruolo delle inchieste giornalistiche

Scorza ha espresso il suo rispetto per le inchieste giornalistiche e giudiziarie che hanno coinvolto il Garante, ma ha fatto notare che, in un sistema democratico maturo, tali indagini non dovrebbero compromettere la funzionalità di un’autorità indipendente. Ha criticato una parte dei media che, invece di informare, amplificano messaggi sensazionalistici, distorcendo la realtà per attrarre lettori e visualizzazioni.

Un futuro incerto per il Garante

Scorza ha evidenziato la necessità di ripristinare la fiducia nel Garante, sottolineando che l’ente deve tornare ad avere autorità, non solo nella sua efficacia, ma anche nella percezione pubblica. Ha avvertito che senza questa fiducia, la protezione dei dati personali — un diritto fondamentale — risulterebbe estremamente difficile da promuovere.

La sua decisione di dimettersi è dettata dalla volontà di salvaguardare l’integrità dell’ente e di non rimanere in una posizione che possa apparire egoistica. Scorza ha chiarito di non avere responsabilità diretta nelle contestazioni sollevate contro di lui, ma ha riconosciuto che la sua permanenza sarebbe stata una scelta più semplice e comoda.

Un messaggio alla società

In chiusura, Scorza ha voluto ringraziare il personale del Garante, la sua famiglia e tutti coloro che hanno collaborato con lui durante il suo mandato. Ha espresso gratitudine per la pazienza e il supporto ricevuti, soprattutto durante i momenti di crisi. Con un appello alla riflessione, ha esortato la società a interrogarsi sulle fragilità del sistema democratico, sottolineando l’urgenza di affrontare questi temi.

La sua uscita dall’ente rappresenta non solo una perdita personale, ma anche un momento di riflessione per il futuro del Garante e per il delicato equilibrio tra libertà individuali e poteri istituzionali. L’augurio di Scorza è che il Garante possa ritrovare al più presto la fiducia del pubblico e continuare a svolgere il suo ruolo cruciale nella protezione dei diritti dei cittadini italiani.