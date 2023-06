Directa lancia la nuova App: fare trading è sempre più facile

Torino, 26 giu. (askanews) – Directa Sim, il broker pioniere del trading online in Italia, lancia la sua nuova App per permettere ai suoi clienti di effettuare le proprie operazioni ottimizzando i tempi. Grazie alla App di Directa è possibile accedere a una vastissima gamma di strumenti finanziari e monitorare in tempo reale i propri investimenti. Una soluzione ideale per investire in modo facile e sicuro direttamente dal proprio smartphone, qualunque sia il livello di esperienza dell’utente.

Così Vincenzo Tedeschi, ad dell’azienda:

“Directa si rivolge a un pubblico di investitori autonomi, servendo due tipologie di clienti: i trader e gli speculatori di borsa, coloro che fanno del trading una passione e seguono i mercati tutti i giorni, ma anche gli investitori comuni, quindi persone e famiglie che vogliono amministrare nel migliore dei modi i propri risparmi. La nuova App di Directa è rivolta soprattutto a questi ultimi, perché lo smartphone oggi giorno è lo strumento principale che viene utilizzato. Per seguire a casa i propri investimenti, una app che sia molto fruibile e veloce da utilizzare era fondamentale”.

Andrea Messa, responsabile User Experience, spiega: “La App si può scaricare sia dall’App Store che dal Play Store, e una volta effettuato il login si può scegliere tra due tipi di piattaforma che si rivolgono a due target differenti di pubblico: Dlite, pensata per il trader evoluto, e Libera, che ha un obiettivo diverso, quello di semplificare la vita all’investitore più tranquillo, che vuole gestire i propri risparmi in maniera semplice e autonoma. Permette di avere tutto sotto controllo ed è facile e intuitiva, qualcosa di assolutamente indispensabile, soprattutto per un uso in mobilità. Abbiamo cercato di rendere la App il più facile, semplice e gradevole possibile, per dare all’utente anche un certo piacere nell’utilizzarla”.

Nel mondo digitalizzato in cui viviamo, la mission di Directa è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.