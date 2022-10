Directed by Achille Lauro un incubatore di idee nel metaverso

Milano, 3 ott. (askanews) – Archiviato il successo del tour estivo, Achille Lauro regala al pubblico una nuova e futuristica iniziativa, ha presentato il manifesto e il teaser di Directed by Achille Lauro un’innovativo progetto artistico che l’artista lancerà nel 2023 nel metaverso e non solo, un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell arte, del fashion e del design.

Directed by Achille Lauro partirà con l’apertura di un’experience nel metaverso, creata in collaborazione con Valuart, in cui si potranno visionare alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team nel corso della sua carriera, come gli iconici abiti di Sanremo 2020 e 2021, realizzati in collaborazione con il Direttore Creativo della Maison Gucci, Alessandro Michele.

“Mi piace declinare la creatività nelle sue forme più assolute: musica, arte, mondo digital.” – racconta Achille Lauro – “Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera.

Sono contento che il progetto Directed By Achille Lauro si apra al metaverso, una dimensione virtuale parallela ancora inesplorata dal grande pubblico. Directed by Achille Lauro è spinto da un inarrestabile propensione all’esplorazione di molteplici campi applicativi, un universo di idee, storie e visioni tutte da raccontare e far vivere in un modo del tutto nuovo.”