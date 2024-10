In Italia, il traffico ferroviario è stato gravemente compromesso a causa di un problema legato a un chiodo. Il contratto con l’azienda Str92, responsabile per i lavori nei pressi di Roma Termini, è stato interrotto da Rfi. Questo intervento è stato necessario dopo il guasto che ha causato ritardi e cancellazioni prolungate su tutto il territorio nazionale. Secondo il ministero dei Trasporti, la sospensione del contratto è stata una misura dopo approfondite verifiche. Il ministro Salvini ha commentato: “Il mio compito è reperire finanziamenti per le Ferrovie, non occuparmi di chiodi”. Str92, con sede a Fontana Liri Inferiore in provincia di Frosinone, è conosciuta per i suoi servizi nel campo della topografia e ingegneria delle infrastrutture. Tra i suoi clienti figurano Metro C di Roma, Anas, Italferr, Webuild e Vianini. Anche oggi si registrano ulteriori disagi e cancellazioni nei servizi ferroviari.