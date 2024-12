Dolore cronico: un aiuto dal numero verde Siaarti - segui il talk il 18 dicembre alle 11

(Adnkronos) – L’importanza del numero verde gratuito 800 624 244 di Siaarti per supportare i pazienti affetti da dolore cronico? Nel solo primo giorno di attività, il servizio ha riscosso un grande successo: ha infatti registrato oltre 1.000 chiamate, confermando l'importanza di questa iniziativa per la cittadinanza, in una realtà nazionale che vede quasi 10 milioni, per la precisione 9,8 milioni di italiani, soffrire di dolore cronico.

Con questi risultati è chiaro che il numero verde Siaarti ha dimostrato, fin da subito, di rispondere a un bisogno reale e urgente: c’è la necessità di migliorare l'accesso alla terapia del dolore e di sensibilizzare il pubblico sui diritti garantiti dalla Legge sul dolore.

Al Talk partecipano:

Prof.ssa Elena Bignami, presidente Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva

Prof.ssa Silvia Natoli, responsabile Area Culturale Siaarti Medicina del dolore e cure palliative;

Dott. Arturo Cuomo, Osservatorio Siaarti Buone pratiche cliniche per Area Dolore