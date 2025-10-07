Una tragedia familiare ha scosso il Bresciano: Dolores Dori, 44 anni, è stata uccisa in quello che sembra un regolamento di conti all’interno di un campo nomadi di Lonato del Garda. Dietro l’omicidio, secondo gli investigatori, ci sarebbe una faida legata a un amore “vietato” tra giovani appartenenti a famiglie sinti rivali.

La sparatoria nel campo nomadi di Lonato del Garda

Giovedì 2 ottobre, nel campo nomadi di Lonato del Garda, a circa 30 km a est di Brescia e a pochi passi dal lago di Garda, si è consumata una violenta sparatoria che ha portato alla morte di Dolores Dori. Secondo le indagini, il movente sarebbe legato a un amore “vietato” tra la figlia della vittima e un giovane ventenne residente nel campo rom di via Corte Ferrarini. Dolores Dori e il marito, contrari a questa relazione, erano partiti da Camponogara, in provincia di Venezia, per riportare a casa la figlia 23enne, trasferitasi nel campo contro la volontà della famiglia e promessa sposa di un altro uomo. Il confronto tra le due famiglie è rapidamente degenerato, trasformandosi in una vera e propria sparatoria.

Dolores Dori si trovava insieme alla madre, Amalia Levacovich, 59 anni, e al figlio sedicenne a bordo di un’auto che, in retromarcia, ha sfondato il cancello dell’area. Le due donne sarebbero state le prime a estrarre le armi e a sparare contro la famiglia rivale, mentre il ragazzo filmava l’intera scena con il proprio cellulare. La violenta escalation di colpi ha coinvolto entrambe le parti, con proiettili che hanno raggiunto anche le auto parcheggiate nel campo.

La ripresa del minorenne ha fornito agli inquirenti elementi fondamentali per avviare le indagini, portando al fermo di madre e figlio con accuse di tentato omicidio pluriaggravato, porto e detenzione illegale di armi e minacce.

Dolores Dori uccisa nel Bresciano: arrestati madre e figlio minorenne

Dopo la sparatoria, Dolores Dori sarebbe stata trasportata dal marito, che attendeva su un’altra auto, davanti al pronto soccorso di Desenzano, dove è morta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate all’addome e a una gamba. La madre e il figlio, che avrebbero indossato guanti in lattice per non lasciare tracce, si sono dileguati ma sono stati arrestati con accuse gravissime.

Intanto, il consuocero della vittima e il marito rimangono irreperibili, mentre le forze dell’ordine hanno esteso la ricerca a tutto il territorio nazionale. Il campo nomadi è stato posto sotto sequestro e presidiato dai carabinieri, mentre la tensione tra le famiglie sinti della zona è cresciuta, alimentata dal movente sentimentale che ha acceso la faida.