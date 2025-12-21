Domenica In, brutta caduta in diretta per i Ricchi e Poveri: come stanno Angela e Sotgiu

L’ingresso dei Ricchi e Poveri a Domenica In ha subito catturato l’attenzione, trasformandosi in un episodio inaspettato che ha lasciato il pubblico e la conduttrice senza parole. I due cantanti sono stati protagonisti di una brutta caduta: ecco come stanno.
Domenica In, brutta caduta in diretta per i Ricchi e Poveri
La puntata di Domenica In di oggi, 21 dicembre 2025, è iniziata con un imprevisto davvero clamoroso: una brutta caduta per i Ricchi e Poveri.
Non appena gli schermi si sono aperti per accogliere gli ospiti, Angelo Sotgiu e Angela Brambati non avrebbero notato un gradino nascosto proprio all’entrata e sono scivolati entrambi.
Inizialmente sembrava che soltanto Angelo fosse caduto e che Angela lo seguisse per scherzo, ma ben presto è emerso che entrambi si erano fatti male, con Angela che ha sbattuto mento e ginocchio.
Mara Venier ha cercato di sdrammatizzare, ma ha mostrato subito preoccupazione per le condizioni dei cantanti, mentre lo staff ha portato acqua e ghiaccio per lenire il dolore.
Nonostante il brutto spavento, Angelo e Angela hanno cercato di proseguire l’intervista con coraggio e un pizzico di ironia. Mara Venier ha rimandato più volte il video dell’incidente, suscitando risate tra il pubblico, ma il rischio di farsi davvero male è stato evidente.
I cantanti hanno però voluto trasformare l’episodio in un momento leggero, scherzando: “anche quando cadiamo, ci divertiamo”, dimostrando la loro capacità di affrontare gli imprevisti con ironia.
