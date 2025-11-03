Attimi di paura in studio a “Belve” durante la registrazione della puntata che andrà in onda domani, martedì 4 novembre 2025, su Rai 2. Iva Zanicchi, infatti, è stata protagonista di una brutta caduta. Ma ecco cosa è successo.

Belve, brutta caduta per Iva Zanicchi durante la registrazione: ecco cosa è successo

Momenti di paura durante la registrazione della puntata che andrà in onda il 4 novembre di “Belve“.

Tra gli ospiti Iva Zanicchi che, però, è stata protagonista di una brutta caduta. La cantante di “Zingara“ è inciampata sul binario della telecamera, quello che consente appunto alla telecamera di passare da Francesca Fagnani ai suoi ospiti. Iva, 85 anni, è quindi inciampata e finita per terra, preoccupando sia la conduttrice che i presenti.

Belve, brutta caduta per Iva Zanicchi: la preoccupazione di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è intervenuta subito insieme ai tecnici presenti in studio per aiutare e vedere se Iva Zanicchi stesse bene dopo la caduta. A quanto pare tutto bene anzi, la stessa cantante, si è alzata sorridendo. Come riportato da Davide Maggio, la registrazione è poi proseguita normalmente, con la stessa Iva che ha voluto sedersi di fronte alla Fagnani per l’intervista che, ricordiamo, andrà in onda domani sera, martedì 4 novembre su Rai 2 a “Belve.” Gli altri ospiti della puntata sono Adriano Pappalardo e Irene Pivetti.