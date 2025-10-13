Incidente per Iva Zanicchi al termine del suo concerto a Noci, in provincia di Bari. E’ dovuta intervenire la polizia. Ecco cosa è successo.

Iva Zanicchi, brutto incidente dopo il concerto

Lo scorso 10 di ottobre Iva Zanicchi ha tenuto un concerto a Noci, in provincia di Bari, in occasione della tradizionale festa di autunno.

La cantante emiliana, 85 anni, è stata accolta con affetto ed entusiasmo dal pubblico ma, al termine della serata, c’è stato un piccolo incidente. Iva infatti, si è avvicinata ai fan per salutarli ma è inciampata e caduta per terra. La scena è stata ripresa da un video che è diventato subito virale sul web.

Sul palco di Noci, Iva Zanicchi ha emozionato il pubblico cantando i suoi più grandi successi, da “Zingara” a “Testarda io“, dedicando anche bellissime parole alla Puglia: “io vi ringrazio tanto per essere qui, sono molto felice di essere tornata. Noci è proprio un paese straordinario. Mi sono sentita veramente a casa qui a Noci e ringrazio i nocesi per il calore con cui mi hanno accolta. Vi porterò con me a New York, dove mi esibirò domani.” Come detto, per salutare i fan, la Zanicchi è inciampata e caduta a terra, senza fortunatamente riportare gravi conseguenze. La polizia è subito intervenuta per aiutare la cantante.