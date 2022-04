Donbass, studenti costretti a donare sangue ai soldati feriti

Donbass, studenti costretti a donare il sangue ai soldati feriti, la funzionaria di Kiev: “I casi di donazione forzata di cui siamo a conoscenza sono 700"

In Donbass ci sarebbero studenti costretti a donare sangue ai soldati russi feriti. La denuncia arriva dalla garante per i diritti umani dell’Ucraina Lyudmyla Denisova, che spiega come nelle regioni secessioniste di Donetsk e Lugansk nel Donbass, le forze armate russe stanno costringendo gli studenti universitari a donare il sangue.

A chi? Ai soldati della Federazione russa rimasti feriti durante la guerra in Ucraina. E non si trattarebbe di episodi isolati per quanto comunque deprecabili ed illegali, ma di massive donazioni forzose che avrebbero coinvolto almeno 700 studenti.

Studenti costretti a donare sangue ai soldati

Ecco perché sulla sua pagina Facebook da Lyudmyla Denisova ha voluto denunciare l’accaduto: “Nei territori temporaneamente occupati nelle regioni di Donetsk e Luhansk le autorità occupanti costringono gli studenti ha donare il sangue ai loro soldati feriti”.

E ancora: “I casi di donazione forzata di cui siamo a conoscenza sono almeno 700″. La Denisova mette la faccenda in punto di Diritto internazionale e spiega che si tratta di una violazione da parte della Russia “dell’articolo 11 del protocollo delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali”. Ecco perché la Denisova ha anche rivolto un appello alla Commissione d’indagine dell’Onu per le “violazioni dei diritti umani commesse durante l’invasione militare russa dell’Ucraina di prendere in considerazione questi fatti.”

Dove si sta verificando quel reato

Lo ha fatto accludendo anche un elenco degli spot dove il reato verrebbe commesso: “Donetsk National University, Donetsk National Technical University, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Donbas Law Academy, Gorky Donetsk National Medical University, Luhansk Medical University, Luhansk Agrarian University, Luhansk Pedagogical University, Luhansk Academy of Internal Affairs”.