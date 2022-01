Donna apre un cassetto dopo la morte del marito e scopre che era stato una spia inglese

Una donna ha scoperto dopo 64 anni che il marito, defunto, aveva lavorato per tutta la vita come spia della British Intelligence Force.

Arriva dal Regno Unito la storia di Audrey Philips, una donna che ha scoperto chi fosse realmente suo marito solo dopo 64 di matrimonio. Una volta deceduto l’uomo, costei ha deciso di aprire un cassetto a cui non si era mai voluta avvicinare e, una volta aperto, ha scoperto una verità che non si sarebbe mai immaginata: il marito era stato una spia che aveva lavorato per la British Intelligence Force dall’età di 13 anni.