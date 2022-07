Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto. Fermata la figlia di 48 anni, trovata in stato di shock.

A San Benedetto del Tronto una donna di 48 anni è stata fermata dalla forze dell’ordine, in stato di shock, dopo che la madre è stata trovata uccisa nella sua abitazione.

Donna di 80 anni uccisa in casa: la figlia in stato di fermo

Una donna di 80 anni è stata uccisa nella sua casa a San Benedetto del Tronto. L’omicidio probabilmente è stato commesso dalla figlia di 48 anni, che è stata trovata in stato di shock dalle forze dell’ordine e adesso si trova in stato di fermo. L’anziana donna sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, ma i motivi sono ancora da chiarire. I vicini di casa hanno raccontato di litigi tra madre e figlia, ma nulla che potesse far pensare ad una simile tragedia.

L’altra figlia della vittima deve essere ascoltata.

La ricostruzione del delitto

L’allarme è stato lanciato da una giovane donna che abita nella stessa palazzina, ma a chiamare la polizia è stata la figlia della vittima, che è stata trovata in stato confusionale, in strada, con alcune ferite. La donna è stata portata in ospedale per le medicazioni e continuava a pronunciare frasi prive di senso. Sul luogo del delitto sono arrivati gli agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto, con il procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti, e il medico legale.

La donna è stata trovata morta, con lesioni alla testa e ferite alle gambe, ed è stata portata all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto per l’autopsia.