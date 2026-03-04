Natalie è una mamma di cinque femmine. Sia lei che il marito desideravano però avere anche un figlio maschio. Ecco cosa è successo con la sesta gravidanza.

La storia di Natalie, mamma di cinque figlie e incinta per la sesta volta

Natalie è mamma di cinque figlie che sia lei che il marito amano alla follia. Entrambi però nel profondo custodivano da sempre il desiderio di aver anche un figlio maschio così, quando Natalie è rimasta incinta per la sesta volta, la coppia ha deciso di non sapere il sesso del bambino fino alla nascita, sperando appunto che questa volta fosse proprio l’attesissimo e desiderato maschietto. Ecco cosa è successo.

“Oh mio Dio”, donna partorisce per la sesta volta: la reazione del papà dopo aver visto il neonato

Come visto Natalie e suo marito sono genitori di cinque figlie femmine, ma dentro di loro custodivano il desiderio di aver anche un figlio maschio. Quanto Natalie è rimasta incinta per la sesta volta, la coppia ha deciso di scoprire il sesso del bambino solo al momento del parto. Quel giorno i medici hanno detto al papà di sedersi perché avevano una notizia importante da dargli: Natalie aveva partorito un maschietto! “Oh mio Dio“, è stata la reazione dell’uomo che si è quasi sentito male dalla felicità.