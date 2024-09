Donna rimane incinta a 40 anni di tre gemelle: “36 biberon al giorno per mesi”

Rimane incinta di tre gemelle a 40 anni: "36 biberon al giorno per mesi"

Raffaella e Paolo, dopo aver avuto due figli maschi, che hanno entrambi meno di dieci anni, sognavano di avere anche una femminuccia. Hanno cercato la terza gravidanza, dandosi come termine ultimo i 40 anni della donna. Proprio a questa età Raffaella ha scoperto di essere incinta, ma sono arrivate ben tre gemelle. La donna ha raccontato la sua storia al Corriere di Milano.

Quando i due maschietti, Giacomo e Riccardo, hanno iniziato le elementari, la coppia ha pensato fosse arrivato il momento di cercare la tanto desiderata femminuccia. Pochi giorni prima dei suoi 40 anni, che era il termine ultimo per cercare la gravidanza, la donna ha scoperto di essere incinta di tre gemelle. I cinque figli non sono semplici da gestire, soprattutto quando tre di loro arrivano insieme, ma la famiglia si è riempita ulteriormente d’amore.

Incinta di tre gemelle a 40 anni: il parto

Al termine della gravidanza della donna è accaduta una tragedia. Il fratello di Raffaella ha perso la vita mentre lei era in ospedale per controlli di routine. Il ginecologo, avvertito dal marito della donna, ha deciso di far nascere le bambine prima che la donna scoprisse quello che era accaduto, visto che la gravidanza era molto delicata. Così sono nate Camilla, Carlotta e Carolina. “Mio fratello pensava di regalarci il passeggino. I suoi colleghi della Telecom che lo sapevano hanno fatto colletta e ci hanno regalato quello a due piani dalla Nuova Zelanda” ha raccontato Raffaella, commossa.

La famiglia ha dovuto impegnarsi molto per riuscire a seguire i nuovi ritmi. I nonni hanno accettato di cambiare casa e la macchina è stata sostituita da un furgoncino. La donna ha raccontato di essere arrivata a 36 biberon al giorno, circa 12 di notte. “Alla più intraprendente, Carolina, appendevamo il biberon alle sbarre della culla: lei riusciva incredibilmente a ciucciare da sola; Carlotta la mettevamo nell’incavo del braccio, Camilla tra le gambe incrociate” ha raccontato, spiegando di aver coinvolto anche i fratelli maggiori nell’impresa. Ovviamente non è stato facile neanche dal punto di vista economico, ma ce l’hanno fatta e sono davvero felici.