Roberta Di Padua è incinta di Alessandro Vicinanza? E’ questa la domanda più gettonata sui social, dopo che lui ha fatto un gesto inequivocabile sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Roberta Di Padua incinta di Alessandro Vicinanza?

Da anni, ormai, al Festival del Cinema di Venezia vengono invitati personaggi che non hanno nulla a che fare con la settima arte. Come direbbe Fedez, ci vanno “cani e porci”. Tra i Vip o pseudo tali che stanno facendo maggiormente discutere ci sono Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due sono arrivati sul red carpet abbigliati come divi di Hollywood, poi, in favore di flash, lui ha donato alla sua bella un paio di scarpette rosa da neonata. A questo punto, la domanda è nata spontanea: l’ex dama è incinta?

Le parole di Alessandro Vicinanza sulla gravidanza

Alessandro, raggiunto da Fanpage, ha rotto il silenzio sulla presunta gravidanza di Roberta Di Padua. L’ex dama di Uomini e Donne è incinta? Vicinanza ha risposto: “Non diciamo nulla, argomento delicato“. L’ex cavaliere non ha fornito una replica chiara, anzi. Le sue parole non fanno altro che rendere ancora più ambigua la situazione.

I dubbi dei fan su Alessandro e Roberta

Al momento, non sappiamo se Roberta sia davvero incinta. Di certo, il regalo che le ha fatto Alessandro sul red carpet di Venezia in favore di fotocamera cozza con le dichiarazioni rilasciate a Fanpage. Se fosse stato davvero un “argomento delicato” non si sarebbero esposti in questo modo davanti ai fotografi. Che sia un modo per far parlare di loro, oppure è stata una richiesta dei manager? Come direbbe Tina Cipollari, questa situazione puzza di “business”.