Tornato a Milano dopo aver trascorso quasi tutta l’estate in Sardegna, Fedez ha lanciato una frecciatina al Festival di Venezia. A distanza di poche ore, però, si è lasciato immortalare proprio al Lido.

Fedez, strana frecciatina al Festival di Venezia

Dopo aver fatto “la storia della Costa Smeralda“, Fedez è tornato a Milano. Giusto un paio di giorni, poi è ripartito, questa volta alla volta di Venezia. Il rapper, pur non appartenendo al mondo del cinema, è stato invitato a partecipare al Festival. Non è il suo ingaggio, però, ad aver attirato l’attenzione dei fan. Da anni, infatti, alla Mostra partecipano Vip e presunti tali che non hanno nulla a che fare con la settima arte. E’ stata una frecciatina alla manifestazione che ha fatto storcere il muso a molti.

Fedez e papà Franco: lo scambio di battute

Tramite una serie di Instagram Stories, Fedez ha annunciato di essere in partenza per il Festival di Venezia. Poco dopo, ha chiesto al padre Franco di commentare la cosa e lui ha replicato: “Silvio (il cane, ndr) è l’unico accreditato visto che ci vanno cani e porci“. Il rapper, a questo punto, ha replicato: “Che lingua tagliente”.

Franco Lucia: frecciatina al Festival o al nuovo compagno di Chiara?

La frecciatina di Franco al Festival di Venezia suona un po’ strana, soprattutto perché tra i “cani e porci“, c’è anche suo figlio. Possibile, quindi, che il papà di Fedez abbia voluto lanciare una battuta poco felice al nuovo compagno di Chiara Ferragni? Ricordiamo, infatti, che Federico ha chiamato il suo cane come il new boy friend dell’ex moglie, ossia Silvio Campara. Per il momento, ovviamente, siamo nel campo delle ipotesi.