Gratta e Vinci: da un regalo a una vincita da mezzo milione, tra dubbi e disputa sul biglietto. Lite tra due fidanzati: ecco cosa è successo.

Una vincita improvvisa al “gratta e vinci” può trasformare un semplice gesto quotidiano in una situazione complessa, soprattutto quando entrano in gioco rapporti personali e interpretazioni sulla proprietà del biglietto. È quanto accaduto a Carsoli, dove un premio da 500mila euro ha generato non solo entusiasmo, ma anche una controversia tra due fidanzati, mettendo in discussione fiducia, accordi impliciti e gestione di una somma inattesa.

Una vincita inattesa con Gratta e Vinci e un gesto che cambia tutto

A Carsoli, piccolo centro abruzzese, un episodio insolito ha attirato l’attenzione nazionale. Un uomo ha acquistato un biglietto “gratta e vinci” da cinque euro presso il Bar Renato e lo ha poi regalato alla compagna in occasione della festa dell’8 marzo. Il gesto, nato come sorpresa affettuosa, si è trasformato in qualcosa di inaspettato: il tagliando si è rivelato vincente per una cifra pari a 500mila euro.

La donna, dopo aver verificato l’esito anche con il barista, ha preso coscienza dell’entità della vincita e ha deciso di depositare il biglietto in banca. In un primo momento sembrava tutto procedere normalmente, tanto che lei stessa avrebbe chiesto conferma al titolare del locale. “La donna si è resa conto di avere vinto ma era incredula”, e proprio per questo avrebbe voluto un’ulteriore verifica. Tuttavia, subito dopo il deposito, la situazione è cambiata: la donna non è rientrata a casa e ha interrotto i contatti con l’uomo. Nel frattempo, il fidanzato avrebbe confidato a un conoscente: “Ho il timore che la mia compagna vuole tutta per lei la vincita”.

“La perdono”. Donna scappata con Gratta e Vinci da 500mila euro: l’appello del fidanzato

Nel paese la notizia si è diffusa velocemente, coinvolgendo residenti e curiosi. Al Bar Renato continuano ad arrivare persone interessate a conoscere i dettagli della vicenda, mentre il titolare mantiene il riserbo sull’identità della vincitrice. Sul piano personale, però, la storia ha assunto anche un risvolto emotivo: dopo un iniziale momento di rabbia e smarrimento, l’uomo avrebbe cambiato atteggiamento, arrivando a dichiarare a Il Mattino: “La perdono, l’aspetto per riabbracciarla”. Una frase che segna un’evoluzione significativa rispetto alle intenzioni iniziali e che riporta al centro il legame tra i due, rimasto sospeso tra il valore economico del premio e quello affettivo della relazione.