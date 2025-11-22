Compra un "Gratta e Vinci" dal valore di 20 euro, la vincita è impressionante

Un evento incredibile ha sconvolto la comunità di un piccolo paese della provincia di Treviso dove sono stati vinti milioni di euro giocando una piccola somma al gioco “Maxi Miliardario New” che permette, se ci si riesce di portarsi a casa ingenti somme di denaro.

Gioca 20 euro, ne vince 2 milioni

Il fatto si è verificato nella cittadina di Castelfranco in provincia di Treviso dove un giocatore ha giocato 20 euro al “Maxi Miliardario New” e confrontando i numeri si è accorto della vincita elevatissima.

Infatti è riuscito ad aggiudicarsi ben 2 milioni di euro, come riporta Il Gazzettino tramite Agimeg, la vincita si è verificata in via Melchiori 53, nel centro del paese.

La vincita non è però la più alta

Il “Maxi Miliardario New” si basa sul confronto tra i numeri giocati e quelli presenti sulla scheda, se si trova la corrispondenza si vince il premio collegato, grazie a simboli speciali la vincita si può moltiplicare o anche riscuotere immediatamente gli importi.

La vincita più alta per questo gioco è di 5 milioni di euro, quanto vinto a Castelfranco tuttavia basta e avanza per cambiare totalmente la propria vita in meglio, come accadrà al fortunato vincitore del premio.