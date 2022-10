Donna si finge medico in ospedale, si fa consegnare un neonato dalla madre e lo rapisce

Dopo essersi travestita da medico una donna rapisce un neonato e sparisce per tutta la notte; bimbo ritrovato sano e salvo e donna arrestata.

Un incubo parso senza fine quello vissuto da due neo genitori. Una donna rapisce infatti un neonato in ospedale, dopo essersi finta medico e aver usato la scusa per farsi consegnare il piccolo. Arrestata dopo una notte e in seguito all’abbandono del bambino.

Donna si finge medico e rapisce un neonato in ospedale

Una storia che ha dell’assurdo quella accaduta in un ospedale di Bilbao. Due neo genitori hanno infatti vissuto uno dei peggiori incubi quando hanno scoperto che la donna a cui avevano dato il loro bambino non era in realtà un medico.

Nella serata di mercoledì la donna ha infatti indossato un camice bianco, fingendosi una dottoressa. Dopo vari tentativi con altri genitori, quelli del piccolo Aimar sono cascati nel tranello, consegnando il piccolo alla sconosciuta.

Nessuno si è accorto di nulla e quando i genitori hanno capito, la donna era già sparita insieme al piccolo. Un incubo durato quasi 12 ore e conclusosi fortunatamente con il ritrovamento del piccolo e l’arresto della donna.

Rapisce un neonato in ospedale dopo essersi travestita da medico: arrestata la donna a Bilbao

Il lieto fine della spaventosa storia è avvenuto dopo che la sconosciuta ha abbandonato il piccolo Aimar sulla porta di un’abitazione di Bilbao.

La donna, secondo quanto raccontato dai proprietari di casa, avrebbe prima suonato il campanello per poi scappare dopo aver lasciato il piccolo.

Il bambino, dopo la chiamata d’emergenza, è stato riportato sano e salvo in ospedale dove i suoi genitori hanno potuto riabbracciarlo.

Qualche ora più tardi la donna è stata arrestata dalla polizia. Si tratta di una giovane 24enne identificata grazie ai video di sorveglianza presenti in ospedale. I vicini della giovane hanno inoltre raccontato che la rapitrice diceva di essere incinta.

L’arresto è avvenuto dopo un’intera notte di caccia, durante la quale la donna in questione avrebbe vagato per le strade di Bilbao.

