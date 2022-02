Donna sopravvive per due giorni su un materasso galleggiante su un lago ghiacciato a -10°

Il mistero del Texoma, con una donna sopravvive miracolosamente per due giorni su un materasso galleggiante su un lago parzialmente ghiacciato

Arriva dagli Usa l’incredibile storia di una donna che sopravvive per due giorni su un materasso galleggiante su un lago semi ghiacciato a -10°, il lago di Texoma, in Oklahoma. Secondo quanto riportano i media nazionali Connie, così si chiama la sopravvissuta, si è arenata dopo essere stata in balia dei flutti ghiacciati, poi ha vagato a piedi ed è stata salvata sui binari da un capotreno.

Sopravvive su un lago ghiacciato: si lei si sa solo il nome e quello che ha vissuto

Della donna si sa poco, perfino soltanto il nome, ma quel poco basta a far venire letteralmente i brividi: ha galleggiato in balia dei venti su una zattera gonfiabile per oltre 3 chilometri. E attenzione, lo ha fatto in condizioni di maltempo estreme, con temperature che hanno toccato anche i meno 10°.

I salvatori di Connie, il treno e la donna che invocava aiuto in ipotermia

A salvarla dopo che si era avviata a piedi una volta spiaggiata il capotreno Cristhian Sosa e l’ingegnere ferroviario Justin Luster.

I due stavano percorrendo la tratta merci da Madill fino ad Irving, in Texas. Per i due fermare il lungo convoglio e soccorrere la donna è stato un attimo.

Il mistero nel mistero: forse Connie era un con compagno disperso

L’hanno presa e, in piena ipotermia, l’hanno adagiata vicino ad uno dei motori del treno per scaldarla mentre arrivavano i soccorsi. E ci sarebbe un mistero nel mistero: ai suoi salvatori Connie ha raccontato di non essere sola e di aver perso le tracce due giorni prima del suo compagno.