Donna svenuta a Sarsina: aveva appena appreso la morte del figlio in guerra in Ucraina

Una donna è svenuta in piazza a Sarsina dopo aver appreso da una telefonata che il figlio era morto in guerra in Ucraina.

Dramma per una donna di Sarsina, comune in provincia di Forlì-Cesena, che sabato 26 febbraio 2022 è svenuta mentre attraversava la piazza dopo aver ricevuto una telefonata che gli annunciava la morte del figlio in Ucraina. La comunità tutta, a nome dell’amministrazione, si è stretta intorno a lei.

Donna svenuta a Sarsina

Secondo quanto ricostruito, Lyubov, per tutti Lyuba, stava camminando quando all’improvviso si è accasciata a terra. Ai presenti che l’hanno soccorsa ha raccontato quanto le avevano comunicato pochi istanti prima al telefono: il figlio di 36 anni, residente in Ucraina (lei si è trasferita in Italia una decina di anni fa), è morto nella sua patria mentre cercava di mettersi in salvo dall’invasione russa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che l’hanno trasferita in ospedale per le cure del caso.

Lyuba sarebbe stata dimessa poco dopo ancora sotto shock per la comunicazione ricevuta.

Donna svenuta a Sarsina, il Comune: “Disponibili per supporto”

Il profilo Facebook del Comune di Sarsina ha manifestato la sua vicinanza “alla nostra concittadina di origine ucraina che, per via di questa guerra nefasta, ha subito un grave lutto“. “A lei e a tutti gli ucraini residenti nel paese (17), l’amministrazione ha garantito la massima disponibilità a fornire supporto in questo momento tremendo per il loro popolo.

“Possiamo solo immaginare cosa significhi avere i propri cari nel mezzo di un conflitto bellico di questa portata“, ha aggiunto.