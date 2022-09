Donna trovata morta nel bagno del centro commerciale: era deceduta da 4 giorni

Bessie Durham, una donna di 63 anni, addetta alle pulizie, è morta nel bagno di un centro commerciale ed è stata trovata dopo quattro giorni.

Giovedì 15 settembre un’addetta alle pulizie, Bessie Durham, di 63 anni, è scomparsa in un negozio della catena statunitense “Belk”, all’interno del centro commerciale “Columbiana Center” a Columbia. Dopo quattro giorni la donna è stata trovata senza vita nel bagno dello store, ma non si conoscono le cause della morte. Le autorità hanno iniziato a cercarla dopo una denuncia di scomparsa presentata dalla sua famiglia, come riferito da Melron Kelly, vice capo della polizia della Columbia.

La donna è stataripresa da una telecamera mentre andava in bagno alle7 del mattino di giovedì. Non è più uscita. Il suo corpo è stato trovato il lunedì alle 20.

Le cause della morte

Le cause della morte restano un mistero. Gli inquirenti della Contea di Lexington hanno escluso l’omicidio. Scartata anche la pista di una possibile overdose di sostanze stupefacenti. Il medico legale effettuerà l’autopsia per far luce sul caso. Non è stata ancora esclusa, invece, l’ipotesi della morte per cause naturali.

Il negozio è ststo aperto per tutti e quattro i giorni per cui stanno indagando su eventuali inadempienze del personale. La Belk ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, ribadendo la sua collaborazione con le autorità.