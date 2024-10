È trascorso oltre un anno da quando Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno deciso di seguire percorsi differenti, eppure i fan dell’ex coppia non si sono ancora rassegnati alla loro separazione. Rivediamo un attimo come è iniziata la loro storia. Circa due anni fa, i due si sono incontrati mentre partecipavano al Grande Fratello Vip. La chimica tra loro è stata immediata, dando vita a una relazione intensa, caratterizzata da momenti alti e bassi all’interno della Casa più osservata d’Italia. Nonostante alcune incompatibilità si fossero fatte evidenti già durante il programma, erano riusciti a conquistare un vasto seguito di fan entusiasti, che li hanno supportati per moltissimo tempo.

La rottura e le accuse reciproche

Tuttavia, una volta terminato il reality, la loro storia, conosciuta dai fan come quella dei ‘Donnalisi‘, ha iniziato a deteriorarsi rapidamente, culminando nella rottura avvenuta a giugno 2023, poco prima della finale del programma. La separazione è stata piuttosto tumultuosa, con Antonella che ha accusato Edoardo in diverse occasioni e continuato a lanciargli frecciatine anche dopo la fine della loro relazione. D’altra parte, Edoardo non è rimasto in silenzio, menzionando l’influencer salernitana in alcune canzoni e esprimendo le sue opinioni sui social in maniera chiara.

Le critiche e l’aggressione

La scorsa estate, Donnamaria ha rivelato al pubblico di avere una nuova compagna, Martina Di Pietro, anch’essa nota per la sua partecipazione a Forum. Da quel momento, le critiche e le pressioni da parte dei sostenitori di Fiordelisi e dei fan di Donnamaria sono aumentate, superando ogni limite. Il 10 ottobre, durante una diretta su Twitch, l’ex concorrente ha raccontato di essere stato aggredito da una presunta fan nei pressi degli studi di Radio Zeta, dove lavora da tempo.

La testimonianza di Edoardo Donnamaria sull’aggressione

Secondo quanto riportato, il conduttore radiofonico si sarebbe trovato faccia a faccia con questa donna, che gli avrebbe manifestato il suo disappunto, dicendogli di non amare veramente la sua fidanzata e criticando la sua ultima canzone, in cui menziona la sua storia con Antonella. “È stata una situazione molto spiacevole, sono tornato a casa tremando per l’ansia. Questa persona mi ha aggredito sotto il pretesto di portarmi un regalo alla radio”, ha spiegato. Quando Donnamaria le ha chiesto di non presentarsi più, lei lo ha accusato di averla aggredita. “Per fortuna ci sono le telecamere di sorveglianza, quindi abbiamo tutta la registrazione”, ha aggiunto l’ex volto di Forum.

Edoardo ha affermato di desiderare che questa persona svanisca definitivamente dalla sua esistenza. Ha spiegato di essere riuscito a scoprire chi fosse, dato che le ha ricevuto un altro messaggio su Instagram, continuando a criticarlo. Esaminando il suo profilo, il giovane di Roma ha capito che non era affatto una sua sostenitrice, ma bensì l’opposto. È fondamentale notare che questa rappresenta unicamente la versione di Edoardo Donnamaria. Poiché l’altra parte non è ancora stata ascoltata, le sue parole vanno considerate con cautela, senza affrettarsi a formulare giudizi definitivi.