Durante l’intervista a Che tempo che fa arriva l’annuncio: Bebe Vio lascia la scherma dopo problemi fisici. L’atleta racconta la decisione e spiega perché ora pensa ai 100 metri.

La notizia arriva in televisione, durante un’intervista. È il 15 marzo e Bebe Vio è ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Il tono è quello di una conversazione normale, quasi distesa. Poi l’atleta pronuncia una frase che cambia tutto.

Quando si scopre che Bebe Vio lascia la scherma: l’annuncio in diretta a Che tempo che fa

«Lascio la scherma, inizio con l’atletica». Non è un annuncio costruito… piuttosto una spiegazione. Durante l’intervista la schermitrice racconta apertamente le difficoltà degli ultimi mesi. Così Bebe Vio lascia la scherma… Problemi fisici, dice. Problemi che hanno reso impossibile continuare con la disciplina che l’ha resa famosa e ormai amatissima dal pubblico.

«Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente… Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente…», spiega l’atleta nel corso della conversazione con Fabio Fazio.

Le parole arrivano senza particolari enfasi. Quasi come un aggiornamento necessario. Ma il significato è evidente: si chiude una carriera sportiva straordinaria.

Bebe Vio ha 29 anni e nella scherma paralimpica ha costruito un palmarès tra i più importanti degli ultimi anni. Alle Paralimpiadi ha conquistato due medaglie d’oro, oltre a un argento e un bronzo. Nei Campionati del mondo ha ottenuto cinque ori e due bronzi. Agli Europei il bilancio parla di cinque titoli continentali e un argento.

Numeri che raccontano da soli il peso sportivo della sua carriera. Per anni il suo nome è stato uno dei più riconoscibili della scherma paralimpica italiana.

E proprio per questo l’annuncio, pronunciato durante la trasmissione televisiva, assume un valore particolare.

Dopo l’annuncio che Bebe Vio lascia la scherma, il progetto dell’atletica raccontato nell’intervista a Fabio Fazio

Nel corso della stessa intervista a Che tempo che fa, però, l’atleta chiarisce subito un punto: la sua esperienza nello sport non si conclude qui.

Dopo aver spiegato le ragioni fisiche che l’hanno portata a lasciare la scherma, Bebe Vio dopo aver annunciato che lascia la scherma … racconta anche il nuovo percorso iniziato nelle ultime settimane.

«Adesso abbiamo, dico “abbiamo” con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri», dice ancora durante il dialogo con Fabio Fazio.

Il riferimento al lavoro di squadra emerge chiaramente nelle sue parole. L’atleta sottolinea più volte il ruolo del gruppo che la segue in questa fase di transizione sportiva.

La nuova disciplina scelta è l’atletica, in particolare la distanza dei 100 metri. Un passaggio significativo, considerando che si tratta di uno sport molto diverso dalla scherma per preparazione, ritmo e caratteristiche tecniche.

La conversazione televisiva si sviluppa su questo doppio binario: da una parte la chiusura di un capitolo sportivo importante, dall’altra l’inizio di una nuova esperienza agonistica.

La pedana resta nel passato. La pista diventa il prossimo obiettivo. E tutto questo viene raccontato direttamente dall’atleta durante l’intervista del 15 marzo nella trasmissione condotta da Fabio Fazio.