Giornata di proteste in tutto il Paese: lo sciopero generale 9 marzo coinvolge scuola, sanità e uffici pubblici. Possibili cambiamenti nei servizi e nelle attività quotidiane.

Lunedì mattina ed ecco che in molte città la giornata comincia con un clima diverso dal solito. Uffici che aprono con personale ridotto, scuole che avvisano le famiglie all’ultimo momento, qualche sportello chiuso. È l’effetto della mobilitazione nazionale che oggi attraversa il Paese e che, nelle intenzioni dei promotori, lo sciopero generale del 9 marzo vuole accendere i riflettori su lavoro e diritti.

Le ragioni dietro lo sciopero generale 9 marzo tra diritti, lavoro e parità

Le sigle sindacali coinvolte sono diverse tra loro… Da una parte USI SURF, CUB SUR, ADL Cobas, SLAI COBAS per il sindacato di classe, Confederazione USB e CLAP, che hanno proclamato uno sciopero generale del 9 marzo previsto di 24 ore rivolto a lavoratori pubblici e privati, compreso il settore cooperativo. Parallelamente l’USI, Unione Sindacale Italiana ha indetto una propria mobilitazione nazionale, anch’essa per l’intera giornata, rivolta in particolare a lavoratori con contratti precari o atipici.

Sul fronte dell’istruzione si è mossa anche CGIL, in una nota ufficiale la FLC CGIL ha annunciato una giornata di astensione dal lavoro per scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e istruzione non statale. L’obiettivo dichiarato — come spiegato dal sindacato nella comunicazione diffusa alla stampa — è richiamare l’attenzione sul tema della parità di genere.

Non è un dettaglio casuale, in effetti la mobilitazione cade infatti nel contesto della Giornata internazionale dei diritti delle donne. E le rivendicazioni lo riflettono senza dubbio.

Tra i punti centrali c’è il divario salariale tra uomini e donne, ancora un tema importante per la parità di genere… Secondo i sindacati promotori, l’Italia continua a registrare livelli elevati di gender pay gap e una presenza significativa di lavoro povero e precario. Nelle dichiarazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali viene inoltre sottolineata la distribuzione ancora squilibrata del lavoro di cura, che, sostengono, grava in larga parte sulle donne.

C’è poi un altro tema che ha alimentato la protesta: il recente Disegno di legge sulla violenza sessuale. Alcune sigle contestano in particolare il passaggio dal principio del consenso esplicito a quello del dissenso. Una modifica normativa che, secondo i promotori dello sciopero, solleva interrogativi e preoccupazioni.

Per i sindacati lo sciopero non è soltanto una protesta simbolica legata alle date dell’8 e del 9 marzo. Nelle loro comunicazioni parlano piuttosto di una mobilitazione più ampia. Continuativa. Che riguarda i luoghi di lavoro e, in senso più largo, la società.

Servizi pubblici e sanità: gli effetti dello sciopero generale del 9 marzo tra scuole chiuse e ospedali a ranghi ridotti

Se le motivazioni sono politiche e sociali, gli effetti si vedono soprattutto nella quotidianità. Quella concreta.

Nel settore dell’istruzione il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso indicazioni operative con l’avviso n. 42 del 2 marzo 2026, relativo allo sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. L’adesione dei lavoratori determinerà l’impatto reale nelle singole strutture.

In pratica: lezioni che potrebbero saltare, classi senza docenti, segreterie non operative. Molto dipenderà dal numero di insegnanti e personale amministrativo che decideranno di incrociare le braccia. Ogni istituto, come di consueto, comunicherà eventuali modifiche o sospensioni del servizio.

Situazione simile nel pubblico impiego. La mobilitazione riguarda diversi settori della Pubblica Amministrazione e coinvolge anche i Vigili del Fuoco, per i quali lo sciopero è previsto dalle 9 alle 13. Restano esclusi, invece, il personale della Polizia Municipale del Comune di Bologna e quello della Residenza San Biagio di Mugnano di Napoli.

Più delicata la situazione nella sanità. L’astensione dal lavoro interessa il personale delle strutture pubbliche, dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Non solo ospedali e ASL, quindi. Anche RSA, centri riabilitativi, strutture territoriali e servizi in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

La finestra dello sciopero generale, in questo caso, è più ampia della semplice giornata. Potrebbe partire dal turno notturno tra l’8 e il 9 marzo e terminare con l’ultimo turno della giornata di lunedì. Una modalità che coinvolge anche chi lavora nei servizi h24.

Restano garantite, come prevede la normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni urgenti e indispensabili. Ma per visite programmate, esami non urgenti e alcune prestazioni sanitarie potrebbero verificarsi rallentamenti o rinvii.

Un’ultima nota riguarda i trasporti. In questo caso l’impatto dovrebbe essere limitato: la maggior parte delle sigle sindacali ha infatti escluso il comparto dalla mobilitazione, con la sola eccezione dello SLAI Cobas.

E quindi sì. Treni e autobus dovrebbero circolare regolarmente.