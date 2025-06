Un ultimo saluto segnato non solo dal dolore, ma anche da forti tensioni familiari. I funerali di Alvaro Vitali, storico volto comico del cinema italiano, si sono svolti nella Capitale tra lacrime, applausi e parole amare. A far discutere è stato lo sfogo pubblico della sorella dell’attore, Patrizia, che al termine della cerimonia ha rivolto dure accuse all’ex compagna di Vitali, Stefania Corona.

Un momento toccante che si è trasformato in un confronto acceso, portando alla luce dissapori mai del tutto sopiti.

Patrizia ha ricordato con emozione i primi passi del fratello nel mondo dello spettacolo. Ha raccontato che, da ragazzo, Alvaro lavorava in un negozio di lampadari e aveva solo 17 anni quando Federico Fellini iniziò a cercarlo:

“Ultimamente ci eravamo un po’ persi ma a marzo siamo stati ad un compleanno insieme e siamo stati felici. Le strade si sono un po’ divise, la moglie ce lo ha portato un po’ via. Prima era come noi e anche se aveva il successo non aveva grilli per la testa. I miei figli e mio marito hanno lavorato con lui nei film di Pierino. Poi ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti“.