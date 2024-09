Dopo il divorzio, Geppi Cucciari scopre un nuovo affetto.

Geppi Cucciari sta vivendo un momento positivo su tutti i fronti. Recentemente ha terminato il lavoro sul film "Diamanti" di Ferzan Ozpetek e sta vivendo una splendida relazione con il suo partner Marco. In un'intervista con Vanity Fair, ha parlato dei problemi affrontati per ricostruire la fiducia nell'amore dopo il suo divorzio dal giornalista Luca Bonaccorsi nel 2016. Ha rivelato che, dopo un periodo di solitudine e vari errori, ora si sente serena e pronta per il futuro. Inoltre, ha menzionato la possibilità di un futuro matrimonio con Marco.

Durante la stessa intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha approfondito la questione del divorzio, sottolineando come non sia stato facile ricostruire la fiducia in un’altra persona dopo il fallimento del matrimonio: «È stato duro. Mi definiscono spesso come una donna intelligente, quasi fosse qualcosa di sorprendente. Non posso dire di avere sempre mostrato questa intelligenza nella scelta dei miei partner. Dopo un lungo periodo di solitudine e di alcuni errori, ho ritrovato la serenità di chi non teme cosa il futuro possa riservare. Adesso c’è Marco nella mia vita, ci siamo conosciuti anni fa in Sardegna, in mare, e lì cerchiamo di trascorrere il maggior tempo possibile. La Sardegna è per noi come una casa, e noi cerchiamo di esserlo l’uno per l’altra. Penso che il vero lusso dell’amore non sia solo condividere la vita, ma farlo nel corso degli anni, e contare questi soltanto alla fine». Geppi Cucciari ha anche toccato il tema di un eventuale matrimonio con Marco durante l’intervista.