Dopo le pesanti critiche ricevute da Fedez, quali sono state le parole di Chiara Biasi in risposta?

Chiara Biasi, un influencer e amica di lunga data della Ferragni, è stata coinvolta nel dissing tra Fedez e Tony Effe. Nonostante la sua amicizia con Ferragni, Biasi ha sviluppato un legame stretto con Tony Effe negli ultimi anni, ha anche dato un like e scritto un commento favorevole sul dissing di Tony Effe contro Fedez su Instagram. Quest’ultimo non ha preso bene questa azione e ha risposto menzionando Biasi in modo negativo nel suo pezzo. La Biasi, nativa del Friuli, ha risposto alla critica con un’occhiata alla sua bacheca social, scrivendo: “haters gonna hate, we gonna elevate“. Tuttavia, il dissing ha portato ad una serie di commenti negativi verso di lei.

Biasi ha rivelato in seguito di aver incontrato la Ferragni attraverso una rete sociale chiamata duepuntozero, molto popolare in Lombardia e un po’ nel Lazio molti anni fa. Biasi era l’unica aderente dalla regione del Friuli-Veneto. C’era una classifica basata sulla popolarità, con la Ferragni in cima con il nickname “diavoletta87”, mentre Biasi era quinta con “PrettyC”.

Inoltre, Biasi ha raccontato che durante la sua ricerca di una casa a Milano per i suoi studi universitari, all’età di 19 anni, ha incontrato la Ferragni. Quest’ultima, già noto volto nel settore all’epoca, ha riconosciuto Biasi e l’ha chiamata per nome.

Potremmo affermare che, se uno apparteneva alla stessa professione, allora già la conoscerebbe. Proprio da quel contesto è sbocciata la nostra relazione di amicizia. Lei ha sempre mostrato un comportamento molto affabile nei miei confronti.