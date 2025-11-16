L'uomo era già stato denunciato per furto e dopo un primo 'attacco' è tornato a colpire scagliandosi contro i finestrini di diverse auto in sosta

Arrestato due volte, nell’arco di soli due giorni. É quanto accaduto ad un ragazzo di 23 anni, fermato dalla Polizia locale di Milano a seguito di un gesto choc e con

l’aggravante di un denuncia a suo carico per furto. Il gesto choc compiuto dal giovane, spagnolo, è avvenuto solo poche ore dopo aver rubato un furgone in zona Navigli ed essere stato arrestato.

Appena uscito dal comando della locale del capoluogo lombardo il 23enne ha nuovamente violato la legge colpendo questa volta in una differente zona di Milano.

Ragazzo di 23 anni arrestato due volte in 48 ore: il gesto choc a Milano

Stando alla ricostruzione dei fatti il ragazzo spagnolo mercoledì scorso si era accanito su ben tredici auto in sosta, oltre che sulla porta di un hotel. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i carabinieri lo hanno tratto in arresto. Non è bastato: tornato in libertà il ragazzo ha agito allo stesso modo ma in un altro quartiere di Milano, spostandosi questa volta al QT8.

Qui ha colpito i finestrini di diversi veicoli in sosta, causando danni a cinque auto parcheggiate in via Pogatschnig, all’angolo con via Moretti. L’episodio è avvenuto intorno alle 22 e pochi minuti dopo, a poca distanza, una volante del commissariato Bonola lo ha intercettato e fermato e gli agenti lo hanno nuovamente arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Nel corso della perquisizione sono stati trovati infatti diversi arnesi per lo scasso ed alcuni oggetti sottratti all’interno dei mezzi danneggiati.