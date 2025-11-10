Oggi sarebbero tre i giornali in Campania a non essere in edicola: Roma, Metropolis, Sannio quotidiano. Il furgone partito dalla tipografia, come riportato da Lapresse.it, è stato infatti preso d’assaltato da un commando armato al suo arrivo al centro di distribuzione di Roccarainola, in provincia di Napoli.

Napoli, assalto armato al furgone con giornali: rubate copie di 3 quotidiani

Sarebbero stati cinque gli uomini incappucciati a bordo di una Bmw che hanno minacciato e rapinato il conducente. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il mezzo è stato individuato e ritrovato dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli grazie al gps, ed è stato riscontrato che dal veicolo mancavano solo i giornali.

Napoli, assalto armato al furgone con 3 giornali: i risvolti

Trattasi di un episodio inquietante e potrebbe far pensare a un avvertimento di stampo camorristico. Di fatto è stato certamente creato un danno a tutti i giornali in questione e a coloro che sono impegnati nella filiera. È un ulteriore segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che inviare ogni giorno i giornali in edicola potrebbe essere diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile. “Ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti la solidarietà e la vicinanza” della Federazione nazionale della stampa italiana e del Sindacato unitario giornalisti della Campania.