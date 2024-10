Dora Moroni ha fatto la sua prima apparizione nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La celebre artista ha condiviso il suo percorso di vita, toccando i temi del successo, delle relazioni amorose e del grave incidente stradale che ha minacciato sia la sua esistenza che la carriera.

Durante la trasmissione, ha raccontato l’esperienza del coma che ha vissuto dopo un incidente, un evento che ha tenuto gli italiani con il fiato sospeso. La sua rinascita è avvenuta grazie alla voce materna: «Mia madre mi chiamava, dicendo: Devi tornare, apri gli occhi, ma io non desideravo farlo. Avevo la voglia di camminare, ma non riuscivo, ero completamente immobilizzata. È stata un’esperienza aliena, mentre la mia anima era presente. Mi chiedevo dove fossi, provando una profonda angoscia per non comprendere. Non percepivo nulla intorno a me. Quando finalmente mi sono risvegliata, ho dovuto affrontare una lunga riabilitazione, poiché non riuscivo a camminare né a parlare; ricominciare a esprimermi è stato estremamente difficile. Ogni giorno veniva un’insegnante a casa per aiutarmi con il linguaggio».

Nel 1980, Dora Moroni ha pronunciato le sue prime parole al Tg1, emozionando l’intero paese. In otto mesi ha ottenuto un recupero straordinario, qualcosa di inaspettato da tutti: «Il linguaggio è stata la sfida principale, ma pian piano tornerò a farcela».

Oggi, Dora si sente in pace, circondata dall’affetto della sua famiglia e dei nipoti. Alla fine della sua intervista, ha fatto un’affermazione rivelatrice: «Per me la morte non esiste: una nuova vita è una dimensione differente, un’altra forma di spirito»