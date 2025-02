Intervistata dal Corriere della Sera, Dora Moroni è tornata a parlare dell’incidente in auto con Corrado e sua moglie, cui seguì un lungo coma.

Dora Moroni si racconta, dall’incidente in auto con Corrado alla nuova vita: i retroscena

La cantante ed ex subrette italiana Dora Moroni è stata intervistata dal Corriere della Sera. Dora ha parlato di tante cose, sia del suo passato sia del suo presente. Dora Moroni la ricorderete tutti come valletta accanto al conduttore Corrado nelle prime due edizioni di “Domenica In“. La notte del 13 luglio del 1978, Dora Moroni si trovava in auto proprio con Corrado e la sua compagna Marina Donato quando, all’improvviso, il conduttore ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere contro il guardrail facendo sobbalzare fuori dal finestrino Dora, allora 23enne. Quell’incidente cambiò per sempre la vita della Moroni che rimase in coma per ben 6 settimane: “mi risvegliai con la voce di mia madre. Non riuscivo né a parlare né a camminare. I medici mi dissero che, se sopravvissuta, sarei rimasta un vegetale.” La cantante ha raccontato che, durante il coma, ha capito che la morte non esiste in quanto si trovava in un posto bellissimo e senza pensieri. Per Dora poi c’è stata una lunga riabilitazione, in quanto non riusciva nemmeno a parlare

Dora Moroni: “Corrado non mi chiese mai scusa”

Dora Moroni ha raccontato che Corrado andò a trovarla una volta in ospedale ma che non le chiese mai scusa per l’incidente e che non la aiutò molto economicamente. Nonostante ciò la cantante ha affermato di non provare rancore: “è andata così, ho vissuto una esperienza diversa, forse migliore. E poi in questo percorso ho avuto un figlio che adoro, quindi.” Tra i colleghi che l’hanno aiutata: “Donatella Rettore, all’inizio, Mara Venier fino a un certo punto e Barbara D’Urso che mi ha aiutata per tante cose.”