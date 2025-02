“Ero emotivamente scossa dopo aver cantato in finale”. Così Elodie a Domenica In ha, il giorno dopo la finale di Sanremo, smentito categoricamente di essersi arrabbiata con qualcuno per la notizia, circolata nelle scorse ore, riguardante un presunto vestito strappato. Lo ha fatto nel corso di un battibecco con il giornalista Davide Maggio sottolineando: “Ho cantato. Sono cazzate che scrivete voi come al solito. Ma mi pare che mi posso arrabbiare perché mi strappano il vestito? Ma davvero mi fai così cretina?”.

Domenica In, Elodie discute con il giornalista Davide Maggio: “Non c’è nessun giallo”

“Sono una persona intelligente, di certo non mi arrabbierei con nessuno se mi strappassero il vestito”. Elodie ha discusso con toni accesi con il giornalista Davide Maggio il quale, a Domenica In, l’ha incalzata in merito all’indiscrezione legata al fatto che qualcuno, pochi secondi prima che salisse sul palco dell’Ariston per l’ultima esibizione della sua canzone “Dimenticarsi alle 7”, le avrebbe strappato la mise. Smentendo che ciò sia mai successo e, anzi, sottolineando: “Nessuno! Perché scrivete cavolate… te lo devo dire. Ti pare che possa arrabbiarmi per un vestito strappato?!”.

Elodie, che come gli altri cantanti ha partecipato, come è tradizione dopo il Festival di Sanremo, alla lunga maratona domenicale di Domenica In, ha cercato poi di smontare la ricostruzione relativa al vestito sottolineando: “Dovevo andare da mio papà, fate le cose più interessanti di quello che dovevo. Ero emotivamente scossa, quando l’emotività parte è difficile da gestire. Dopo che ho cantato, ho pianto. Sono emotiva, non l’ho sostenuto e tornando in camerino ho pianto. Andrea mi consola”. Chiarendo in tal modo anche il motivo per il quale non si è fermata, dopo l’esibizione, nello spazio di RaiRaio2 con Ema Stokholma per l’intervista consueta.