Elodie avrebbe espresso il desiderio di diventare madre a breve, considerando che sta maturando in termini di età e che la relazione con l’attuale compagno è in una fase di stabilità. Si tratterebbe del perfetto coronamento della loro unione.

Elodie starebbe pensando di diventare mamma

Elodie è attualmente in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo ed è stata intervistata dal settimanale “Diva e Donna”, il giornalista le ha chiesto se fosse nelle sue idee il fatto di diventare mamma e lei ha risposto – “comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile e diventare mamma è nei miei pensieri“.

Una frase chiara ed inequivocabile, inoltre ha parlato del suo compagno, il pilota Andrea Iannone – “Ammiro Andrea per la sua forza ed onestà, lo stimo”.

Parole che suggellano un rapporto che non ha mai fatto parlare la coppia e che vede i due uniti più che mai dimostrando come le differenze tra individui sono in grado di fungere da collante.

“Andrea me lo tengo strettissimo”

Elodie ha voluto approfondire spiegando alcune delle motivazioni che la legano al centauro abruzzese: “credo nell’amore e negli uomini gentili che sanno ridere e far ridere gli altri”.

Andrea ha queste doti e ha voluto suggellare il suo affetto con una dichiarazione significativa – “Uno così me lo tengo non stretto, strettissimo“.