Dopo i numeri da record, in termini di ascolti, fatti registrare dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2025, sono stati resi noti quelli relativi alla finale della settantacinquesima edizione, vinta da Olly. E pur non raggiungendo il record di Amadeus dello scorso anno si tratta, in ogni caso, di numeri molto elevati. Una chiusura in bellezza per la kermesse, condotta, quest’anno, da Carlo Conti, che ha portato a casa, per il suo appuntamento conclusivo, il 73,1% di share.

Sanremo 2025, share della finale vinta da Olly

Gli ascolti tv dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2025 certificano il successo di questa edizione. Il calcolo sulla total audience, che tiene conto anche di tv e pc, tablet e smartphone collegati in diretta parla chiaro: 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share. Non è immediato confrontare questi dati con quelli dello scorso anno relativi all’ultima edizione del Festival condotta da Amadeus in quanto disponibili esclusivamente sulla fruizione televisiva.

Ciò nonostante l’ascolto medio, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. Andando ancora più indietro nel tempo invece, calcolo questo sempre riferito alle sole tv, nel 2023 l’ascolto medio fu di 12.256.000 spettatori con il 66% di share, nel 2022 di 13.205.000 spettatori con il 65% di share, nel 2021 di 9.970.000 spettatori con il 54.4% di share. E infine nel 2020 di 11.477.000 spettatori con il 60.6% di share.

I picchi di ascolto della finale di Sanremo 2025

Tornando al 2025 e guardando ai picchi di ascolto della finale, essi sono stati registrati all’1.56, orario nel quale Carlo Conti ha proclamato il vincitore. L’87,3% della total audience era sintonizzata. Invece in termini assoluti il picco è stato registrato durante la presentazione di Gabbani da parte di Conti e di Alberto Angela con 16.700.000 spettatori.

Infine gli ascolti delle altre serate di questa edizione: nella quarta con il 70,8 medio di share l’ascolto è stato di 13.575.000 spettatori. Nella terza gli spettatori erano stati 10.700.000, con il 59,8% di share 11.700.000 con il 64,5% di share nella seconda e nella prima serata 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.