Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è uno degli ospiti più attesi della serata finale di Sanremo 2025. Arriva sul palco dell’Ariston e regala la sua maglia a Carlo Conti.

Il giovane calciatore si è accasciato durante il match del 1° dicembre al Franchi di Firenze, al 17esimo minuto del primo tempo, mentre giocava contro l’Inter. Dopo essere stato trattato all’ospedale Careggi con l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, che gli ha salvato la vita, ora rischia di dover interrompere la sua carriera a causa delle normative italiane.

“Per me è un onore essere qui. Sto vivendo questa esperienza in un modo particolare, con degli alti e bassi, per me il calcio è la mia forma di espressione, senza di esso non mi sento lo stesso, sento che manca qualcosa, mi sento una persona che perde un grande amore o che ha una grande perdita. In questo momento mi sento un pochino incompleto, come se mi mancasse qualcosa, ci vuole tempo, ci vuole tanto coraggio”.