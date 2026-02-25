Tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione di Sanremo c’è anche Arisa con “Magica favola”. Ma, dove vive la cantante genovese? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2026, dove vive Arisa?

Con il brano “Magica favola“, Arisa è una dei 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante genovese, ricordiamo, ha già vinto due volte, la prima nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità“, la seconda nei Big con “La notte.” Come si classificherà in questa nuova edizione? Nata a Genova, negli ultimi anni la cantante ha vissuto soprattutto a Milano, in zona Porta Venezia, mentre oggi pare essersi traferita a Roma.

Sanremo 2026, dove vive Arisa: curiosità sulla sua casa

In gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Magica favola“, Arisa, negli ultimi anni, ha vissuto a Milano, in zona Porta Venezia, in un piccolo appartamento di circa 60 metri quadrati e arredato con uno stile intimo e personale. Per via dei suoi tanti impegni lavorativi, Arisa negli ultimi anni si è divisa tra Milano e la Capitale, città nella quale, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe trasferita. Al momento però non si hanno informazioni circa il quartiere e il tipo di abitazione.